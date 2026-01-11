  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়িতে যৌথ অভিযানে বিএনপি নেতাসহ আটক ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ি
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে যৌথ অভিযানে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মশিউল আজম চুন্নুসহ (৫৪) দুজনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী। এ সময় অবৈধ অস্ত্র, মাদক, নগদ টাকাসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বালিয়াকান্দির দুবলাবাড়ি জামিয়া ব্রিকস ইটভাটা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককরা হলেন, বালিয়াকান্দির দুবলাবাড়ি এলাকার খন্দকার আব্দুর রশিদের ছেলে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক খন্দকার মশিউল আজম চুন্নু এবং একই উপজেলার শেখপাড়া এলাকার মো. রফিক শেখের ছেলে মো. হৃদয় শেখ।

অভিযানকালে একটি রাইফেল, আটটি মোবাইল, তিনটি ওয়াকি-টকি, চারটি ওয়াকি-টকি চার্জার, দুটি চাকু, একটি ভর্তি মদের বোতল, তিনটি খালি মদের বোতল এবং নগদ ৩৮ হাজার টাকা জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে আইনি কার্যক্রম শেষে তাদের রাজবাড়ী সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

রুবেলুর রহমান/এএইচ/এমএস

