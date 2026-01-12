  2. দেশজুড়ে

হাসপাতালে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
মানিকগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা দুই আনসার সদস্যের বিরুদ্ধে এক গৃহবধূকে (২০) পালাক্রমে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত দুই আনসার সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দিনগত রাত ২টার দিকে হাসপাতালের নতুন ভবনের দ্বিতীয় তলায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ থেকে নিজস্ব চার্জিং ভ্যানে করে স্ত্রীকে নিয়ে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বেতিলা এলাকায় নানাবাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। পথিমধ্যে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌঁছালে ভ্যানটির চার্জ শেষ হয়ে যায়। নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় তারা সদর হাসপাতালের সামনে অবস্থান নেন। এ সময় হাসপাতালের গেটে নাইট ডিউটিতে থাকা আনসার সদস্য শাহাদাৎ হোসেন ও আবু সাঈদ তাদের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে যান।

পরে হাসপাতালের নতুন ভবনের নিচতলায় স্বামীকে রেখে দ্বিতীয় তলায় ওই নারীকে নিয়ে গিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেন। ঘটনার পর ভুক্তভোগী নারী বিষয়টি স্বামীকে জানালে স্থানীয়দের সহায়তায় তারা মানিকগঞ্জ সদর থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ডিউটিরত আনসার সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। ভুক্তভোগী নারী অভিযুক্ত দুই আনসার সদস্যকে শনাক্ত করলে পুলিশ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ঘটনার পর সোমবার (১২ জানুয়ারি) দুপুরে মানিকগঞ্জের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগী নারীর সঙ্গে কথা বলেন এবং তার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

জেলা কমান্ড্যান্ট কার্যালয়ের এক সহকারী কমান্ডার জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। বর্তমানে তারা পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।

মানিকগঞ্জ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন বলেন, ভুক্তভোগী নারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে।

এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারওয়ার আলম বলেন, ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে দুই আনসার সদস্যকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

