কুড়িগ্রাম
সীমান্তে সড়ক নির্মাণ নিয়ে কথা রাখেনি বিএসএফ, ফের পতাকা বৈঠক
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে খালিষাকোটাল সীমান্তে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে রাস্তা নির্মাণকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকেলে নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের খালিষাকোটাল সীমান্তে এ বৈঠক হয়।
বিজিবি জানায়, বিজিবির আমন্ত্রণে প্রায় ৩০ মিনিটব্যাপী এ বৈঠকে উভয় দেশের সীমান্ত-সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। বৈঠকে ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফের ৩ ব্যাটালিয়নের কমান্ডার কে. কে. রাও এবং বাংলাদেশের পক্ষে ছিলেন, ১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম।
স্থানীয় ও বিজিবি সূত্র জানা যায়, গত বুধবার গভীর রাতে খালিষাকোটাল সীমান্তের ওপারে কুর্শাহাট–দিনহাটা যাওয়ার মূল সড়কের কৃষিমত করলা এলাকায় প্রায় এক কিলোমিটার অংশে চার লেনের রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ সরঞ্জাম নিয়ে বিএসএফ সদস্যরা জড়ো হয়। বিষয়টি জানতে পেরে বিজিবি বৃহস্পতিবার বিকেলে এর প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদের মুখে কিছু সময়ের জন্য কাজ বন্ধ রাখা হলেও গভীর রাতে পুনরায় নির্মাণকাজ শুরু করা হয়।
অভিযোগ রয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বিএসএফ গোপনে সার্চলাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে দ্রুত নির্মাণকাজ সম্পন্নের চেষ্টা চালায়। এ ইস্যুতে খালিষাকোটাল সীমান্তে এর আগেও কয়েক দফা বিজিবি-বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে কাজ বন্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন বিএসএফের ৩ ব্যাটালিয়নের অধীন মেঘনা নারায়ন কুটি কোম্পানি কমান্ডার। তবে এরপরও গোপনে কাজ চালিয়ে যাওয়ায় সোমবার ব্যাটালিয়ন পর্যায়ের পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সীমান্ত পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, নির্মাণাধীন সড়কটি সীমান্তের একেবারে নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত। আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ৯৩৪-এর সাব-পিলার ১ থেকে ১১এস পর্যন্ত এলাকায় কোথাও ৭০ গজ, কোথাও ২০-৬০ গজ এবং কোথাও প্রায় ১০০ গজ পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ড রয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় ওই এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মাণের সুযোগ নেই।
১৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মেহেদী ইমাম জানান, আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইনের আওতায় নতুন রাস্তা নির্মাণের কোনো সুযোগ নেই। তবে পুরোনো রাস্তা সংস্কার করা যেতে পারে। বিএসএফ পুরোনো রাস্তার ছবি প্রদর্শন করে মাটির কাজ করছে বলে দাবি করছে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিএসএফ লিখিতভাবে একটি চিঠি প্রদান করবে এবং সে অনুযায়ী উভয় দেশের একটি যৌথ টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সার্ভে করবে।
