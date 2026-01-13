ফরিদপুরে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ ৫ জন হাসপাতালে

ফরিদপুরে শিয়ালের কামড়ে নারী-শিশুসহ ৫ জন হাসপাতালে
ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলায় একটি শিয়ালের কামড়ে নারী ও শিশুসহ পাঁচজন আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার চর হরিরামপুর ইউনিয়নের পূর্ব চর শালেপুর গ্রামের আদার বাজারসংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন, জিয়াসমিন (৫০), তার সাত বছরের ছেলে শিশু রবিউল, শেখ লোকমান (৪৩), দেলোয়ার খান (৩২) ও লুতফর ব্যাপারী (৪২)। আহতদের চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তারা সবাই পূর্ব চর শালেপুর গ্রামের বাসিন্দা।
আহত জিয়াসমিন জানান, বাড়ির পেছনে কাজ করার সময় হঠাৎ একটি শিয়াল এসে আমাকে কামড় দেয়। এ সময় তার পাশে থাকা ছেলে রবিউলের হাতে শিয়ালটি কামড় দিলে তিনি ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে যান। তখন শিয়ালটি রবিউলকে ছেড়ে দিয়ে আমার গলা ও মুখে কামড়ে ঝুলে থাকে। আমার চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে শিয়ালটিকে সরিয়ে তাকে উদ্ধার করেন।
এ ঘটনায় আহত লোকমান শেখ বলেন, চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ শুনে তিনি এগিয়ে গেলে শিয়ালটি আমার হাতের আঙুলের অগ্রভাগে কামড় দিয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষত করে। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়।
ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা শিয়ালটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে বলে জানা গেছে। এলাকাবাসীর মধ্যে এ ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাফিজুর রহমান বলেন, শিয়ালের কামড়ে আহত পাঁচজন রোগী হাসপাতালে এসেছে। তাদের প্রত্যেককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে পর্যবেক্ষণে ভর্তি রাখা হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/এমএসএম