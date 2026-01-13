টানা পাঁচদিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ে

টানা পাঁচদিন ধরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ে
শীতের জেলা পঞ্চগড়ে টানা আটদিন ধরে চলছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। আর টানা পাঁচ দিন ধরে দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায়। অব্যাহত শৈত্যপ্রবাহের ফলে তেঁতুলিয়াসহ আশপাশের এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা ঘনকুয়াশা আর হিমশীতল বাতাসে কনকনে শীত অনুভূত হয়। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে ঝলমলে রোদে স্বস্তি ফিরে জনজীবনে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন (রাতের) তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ (দিনের) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৮ ডিগ্রি।
এর আগে ৬ জানুয়ারি সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে শুরু হয় চলতি শীত মৌসুমের তৃতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এরপর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ থেকে ৯ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে। আর ৯ জানুয়ারি থেকে টানা পাঁচ দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে তেঁতুলিয়ায়।
অব্যাহত মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহের ফলে বিকেলের পর থেকে শুরু হয় হালকা কুয়াশার সাথে হিমশীতল বাতাস। রাতভর টিপটিপ করে কুয়াশা ঝড়ে। সকালের কনকনে শীতে দূর্ভোগ দেখা দেয় খেটে খাওয়ার মানুষের মধ্যে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, তেতুলিয়া ও আশপাশের এলাকা দিয়ে টানা মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে। প্রতিদিন সকাল ৯ টায় আগে সর্বনিম্ন (রাতের গড় তাপমাত্রা) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ৯ টায় দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। সোমবার এই তাপমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি। তবে দিনে রোদ থাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।।
সফিকুল আলম/এমএন/এমএস