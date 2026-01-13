বাবরের পেশা ব্যবসা, নগদ টাকা ১৩ কোটি ২১ লাখ
নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ, মদন, খালিয়াজুরী) আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তিনি নির্বাচন কমিশনে হলফনামা দাখিল করেছেন।
হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, লুৎফুজ্জামান বাবর নিজের পেশা হিসেবে ব্যবসা দেখিয়েছেন। এ ছাড়া তার হাতে নগদ ও ব্যাংক-ব্যালেন্স, ডিপোজিটসহ ১৩ কোটি ২১ লাখ ৩ হাজার ৮৩৪ টাকা, স্বর্ণ ৪০ ভরি, স্থাবর সম্পদ ৩ কোটি ৪৪ লাখ ২ হাজার ৫৬৭ টাকা, আগ্নেয়াস্ত্র তিনটি, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ২৩ লাখ ৪৪ হাজার ৪০ টাকা রয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে।
এছাড়া হলফনামায় লুৎফুজ্জামান বাবর নিজের বিরুদ্ধে ১১টি মামলার তথ্য দিয়েছেন। এর মধ্যে বেশিরভাগ মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।
এদিকে লুৎফুজ্জামান বাবরের স্ত্রী তাহমিনা জামান একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করেছেন। তাহমিনা হলফনামায় ১০০ ভরি উপহারের স্বর্ণ রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়া আরও ৪০ ভরি স্বর্ণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্ণের মোট মূল্য দেখানো হয়েছে ১ লাখ ৪০,০০০ হাজার টাকা। তাহমিনার হাতে নগদ ও ব্যাংক-ব্যালেন্সসহ ৭ কোটি ১৫ লাখ ৮৪৩ টাকা রয়েছে।
হলফনামার তথ্য অনুসারে, লুৎফুজ্জামান বাবরের চলতি ঋণ রয়েছে ৭ কোটি ৭৭ লাখ ২ হাজার ৬৭২ টাকা। তিনি ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে নেত্রকোনা-৪ থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ২০০১ সালে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
অন্যদিকে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাহমিনা জামান শ্রাবণী উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ভোট অর্জন করেছিলেন।
নেত্রকোনা-৪ আসনে এবার মোট তিনজন নারী প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। তাহমিনা জামান ছাড়া অন্য দুই নারী প্রার্থী হলেন, সিপিবির জলি তালুকদার ও বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চম্পা রানী সরকার। যাচাই-বাছাইয়ে সিপিবি'র প্রার্থী জলি তালুকদার এবং বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চম্পা রানী সরকার ।
এ ছাড়া এ আসনে ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আল হেলাল তালুকদার এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোখলেছুর রহমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
স্বামী-স্ত্রীর একই আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতার বিষয়ে জানতে চাইলে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, এ বিষয়ে এখনি কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না। সময়মতো জানানো হবে।
আসনটিতে মোট ভোটার ২ লাখ ৯০ হাজার ১১৭ জন। তাদের মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৪৭ হাজার ৮৯৮ জন, নারী ভোটার ১ লাখ ৪২ হাজার ২১৭ জন, হিজড়া ভোটার রয়েছেন ২ জন।
