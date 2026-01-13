  2. দেশজুড়ে

নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পদত্যাগ করলেন আ’লীগের ২ নেতা

প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক ওয়ার্ড সভাপতিসহ দুই নেতা সংবাদ সম্মেলন করে দল থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে চিলমারী উপজেলার অষ্টমীর চর ইউনিয়নের নটারকান্দি বাজারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তারা।

পদত্যাগ করা দুই নেতা হলেন, চিলমারী উপজেলার অষ্টমীর চর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তিন নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি ফুল মিয়া ও ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য মোসলেম উদ্দিন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফুল মিয়া জানান, তিনি ২০০১ সাল থেকে অষ্টমীর চর ইউনিয়নের তিন নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। গত তিন বছর পূর্বে জনস্বার্থ ও এলাকার উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে তিনি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পেরে আজ থেকে আওয়ামী লীগের সব ধরনের পদ পদবি এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানান তিনি।

একই সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য মোসলেম উদ্দিনও দলীয় সব কার্যক্রম থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

