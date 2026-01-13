বিএনপিতে ফিরলেন একরামুজ্জামান
দলের নির্দেশনার বাইরে গিয়ে জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় সৈয়দ একে একরামুজ্জামানের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিএনপি মিডিয়া সেলের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
একরামুজ্জামান বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ গ্রহণ করেনি। সেই নির্বাচনে দলের নির্দেশনা ছিল কেউ নির্বাচনে যেন প্রার্থী না হয়। কিন্তু বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য সৈয়দ একে একরামুজ্জামান সেই নির্দেশনা উপেক্ষা করে স্বতন্ত্র হিসেবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নেয়। ফলে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয় তাকে। তবে সেই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন একরামুজ্জামান।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনে আবারও স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন সৈয়দ একে একরামুজ্জামান। এই আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন এম এ হান্নান। পরে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অনুরোধে একরামুজ্জামান প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। সর্বশেষ তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করলো বিএনপি।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এএইচ/এএসএম