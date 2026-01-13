বিশ্ব শান্তি কামনায় শেষ হলো জাকের মঞ্জিলের উরস

বিশ্ব শান্তি কামনায় শেষ হলো জাকের মঞ্জিলের উরস
আখেরি মোনাজাত ও খাজা বাবার রওজা জিয়ারতের মধ্য দিয়ে হযরত শাহ্সূফী খাজা বাবা ফরিদপুরীর চার দিনব্যাপী উরস শরীফ শেষ হয়েছে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি)।
এসময় বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং অর্নীতির মুক্তির কামনার বিশেষ দোয়া করা হয়।
উরশ উপলক্ষে গত চারদিন দেশ বিদেশের লাখো ভক্তের পদভারে মুখরিত ছিল ফরিদপুরের সদরপুরের আটরশি বিশ্ব জাকের মঞ্জিল প্রাঙ্গণ।
উরস শরীফ চলাকালে খাজাবাবা ফরিদপুরীর স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি পীরজাদা মাহফুজুল হক মুজাদ্দেদী ছাহেব আগতদের দফায় দফায় সাক্ষাৎ ও নসিহত প্রদান করেন।
মহাপবিত্র এ বিশ্ব উরস শরীফে দেশ-বিদেশের লাখো আশেকান, জাকেরান ও ভক্তরা দূরদূরান্ত হতে ব্যাকুল হৃদয়ে এ মিলনমেলায় ছুটে আসেন। উরস শরীফে মুসলমানদের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরাও সমবেত হয়ে মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করে থাকেন।
