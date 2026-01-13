  2. দেশজুড়ে

ডাকাতির সময় গণধর্ষণ, এক বছর পর গ্রেফতার আসামি

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৪১ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালী সদরে ডাকাতিকালে গণধর্ষণের ঘটনায় করা মামলার অন্যতম আসামি ইউসুফ ওরফে রুবেলকে (৩৭) গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১১)। ঘটনার দীর্ঘ এক বছর পর তাকে গ্রেফতার করা হয়।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) র‍্যাব-১১ (সিপিসি-৩) নোয়াখালী কার্যালয়ের কোম্পানি কামান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মুহিত কবীর সেরনিয়াবাত বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে প্রযুক্তি ও র‍্যাব-৭ পতেঙ্গার সহযোগিতায় আসামি ইউসুফ ওরফে রুবেলকে সুধারাম থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে সুধারাম মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতার ইউসুফ প্রকাশ রুবেল লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরগাজী ইউনিয়নরে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের চরলক্ষ্মী গ্রামের আবদুল হালিমের ছেলে।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১১ জানুয়ারি রাতে নোয়াখালীর সদরের কালাদরাপ ইউনিয়নে ডাকাতিকালে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা দায়েরের পর তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। তারা ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। পরে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে রামগতির ইউসুফ প্রকাশ রুবেলকে শনাক্ত করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

সুধারাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তৌহিদুল ইসলাম বলেন, আসামি ইউসুফ ওরফে রুবেলকে আদালতে পাঠালে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ইকবাল হোসেন মজনু/কেএইচকে/জেআইএম

