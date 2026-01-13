  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে বিশেষ অভিযানে আ’লীগের ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৬:৪৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
নীলফামারীতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের ৮ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুল সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতার নেতাকর্মীরা হলেন, নীলফামারী সদরের কচুকাটা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের এক নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক আপন চন্দ্র ওরফে আপন কুমার সরকার (৪৮), সৈয়দপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের খাতামধুপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি রেজাউল করিম (৪০), তাঁতী লীগের ডোমার উপজেলার কেতকীবাড়ি ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য লাবু হোসেন (৩০), ডিমলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সনজু ইসলাম ওরফে সাজু (৩২) ও একই এলাকার আওয়ামী লীগের সদস্য আনারুল হক গাটু (৫২)।

কিশোরীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হুমায়ুন কবির (৫০), ডিমলা উপজেলার নাউতারা ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের অর্থবিষয়ক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন (২২) ও ডিমলা উপজেলার গয়াবাড়ি ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান (৪২)।

জেলা পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোতে নাশকতাসহ বিভিন্ন অপরাধে মামলা রয়েছে। এসব মামলায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।


