প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
এক বছরে সড়কে ৩৬৪ জনের মৃত্যু, অধিকাংশই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা

সিলেট বিভাগের চার জেলায় গত এক বছরে ৩৫৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৬৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে বড় অংশই মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতদের মধ্যে পুরুষ ২৭৩ জন, নারী ৫৪ জন এবং ৩৭ জন শিশু। এছাড়া এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৮৭২ জন।

জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সিলেট বিভাগের চার জেলার মধ্যে সিলেট জেলায় হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সিলেট জেলায় গত এক বছরে ১৫৮টি দুর্ঘটনায় ১৫৮ জন নিহত ও ২৯৯ জন আহত হয়েছেন। জেলার সড়কগুলোর মধ্যে সিলেট-তামাবিল সড়কে সর্বোচ্চ ২৯ জন এবং সিলেট-ভোলাগঞ্জ সড়কে ২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। উপজেলার হিসেবে হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় বিভাগে সবচেয়ে বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন।

অন্যান্য জেলার মধ্যে সুনামগঞ্জে ৬৮টি দুর্ঘটনায় ৬৭ জন নিহত ও ১৭০ জন আহত হয়েছেন। মৌলভীবাজার জেলায় ৫৭টি দুর্ঘটনায় ৬০ জন নিহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৭৩টি দুর্ঘটনায় ৭৯ জন নিহত হন।

নিসচা জানায়, নিহতদের মধ্যে ১২২ জনই ছিলেন চালক। বাহনের হিসেবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ১৩২ জন এবং সিএনজি চালিত অটোরিকশা-লেগুনা দুর্ঘটনায় ৬৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

নিসচা কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জহিরুল ইসলাম মিশু জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন না হওয়া এবং সড়কে সুষ্ঠু মনিটরিংয়ের অভাব দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ।

তিনি বলেন, চালকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো, লাইসেন্সবিহীন ও অদক্ষ চালক নিয়োগ এবং চালকদের মাদকাসক্তি, মহাসড়কে মোটরসাইকেল ও তিন চাকার যানের আধিক্য এবং মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার না করা, পথচারীদের ট্রাফিক আইন না মানা এবং যত্রতত্র রাস্তা পারাপার এবং রাস্তা পারাপার বা গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের কারণে এসব প্রাণহানি ঘটেছে।


