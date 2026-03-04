মুন্সিগঞ্জে চুরির অপবাদে গণপিটুনিতে নিহত ২
মুন্সিগঞ্জে বৈদ্যুতিক তার চুরির অপবাদে স্থানীয়দের গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হয়েছেন। তারা দুজনই বেদে সম্প্রদায়ের লোক বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (৩ মার্চ) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চারজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করেছে পুলিশ।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার সাতঘরিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে বৈদ্যুতিক তার চুরি হচ্ছে খবর পেয়ে সন্দেহজনকভাবে দুজনকে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে তাদের গণপিটুনি দিয়ে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। খবর পেয়ে সাকলে ঘটনাস্থলে গিয়ে অচেতন অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে লৌহজং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায় পুলিশ। তবে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।
স্থানীয়দের দাবি, বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকাটিতে চোরের উপদ্রব বেড়েছে। এজন্য গ্রামবাসীরা মিলে রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিচ্ছিলেন। মধ্যরাতে উপজেলার সাতঘড়িয়া গ্রামের সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যুতের তার চুরি করা হচ্ছে খবর ছড়িয়ে পড়লে দুজনকে আটকে রেখে গণপিটুনি দেন এলাকাবাসী।
নিহতরা হলেন মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার গোয়ালীমান্দ্রা গ্রামের ফরহাদ মিয়ার ছেলে সাগর (৩০) ও শহিদুল ইসলামের ছেলে ছানারুল (৩০)।
মুন্সিগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন) মো. ফিরোজ কবির এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক তার চুরি করতে গিয়ে নিহত দুজন হাতেনাতে ধরা পড়েছে এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ পুলিশ পায়নি। নিহতদের অতীতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে চুরির অপবাদ দিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়। তাদের গণপিটুনি দেওয়া হয়। এতে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে।
