বালুভর্তি ট্রাকে লুকানো ছিল দেড় কোটি টাকার চোরাই শাড়ি

বালুভর্তি ট্রাকে লুকানো ছিল দেড় কোটি টাকার চোরাই শাড়ি
হবিগঞ্জে একটি বালুভর্তি ট্রাকসহ প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিকস ও শাড়ি জব্দ করা হয়েছে। সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে ৫৫ বিজিবি মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া এলাকা থেকে এসব পণ্য জব্দ করে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান ও অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে বিজিবি সর্বদা কঠোর অবস্থানে রয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু করে দেশের অভ্যন্তরে যে কোনো ধরনের চোরাচালান দমনে আমাদের গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, জব্দ করা পণ্য হবিগঞ্জ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। একই সঙ্গে এ চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৫ বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল সোমবার দিবাগত রাত (১২ জানুয়ারি) ২টার দিকে মাধবপুর উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তেলিয়াপাড়া এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় একটি বালু বোঝাই ট্রাক সন্দেহজনকভাবে অতিক্রম করতে দেখলে বিজিবির সদস্যরা সংকেত দিয়ে ট্রাকটি থামান। পরে ট্রাকটি তল্লাশি চালিয়ে বালুর নিচে অভিনব কায়দায় লুকানো বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কসমেটিকস ও শাড়ি উদ্ধার করা হয়। অবৈধ পণ্য পরিবহনে ব্যবহৃত ট্রাকটিসহ এসব মালামাল জব্দ করা হয়। জব্দ করা ভারতীয় অবৈধ পণ্য ও ট্রাকের সর্বমোট আনুমানিক মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমআরএম