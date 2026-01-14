ঘোড়া প্রতীকে ভোট চেয়ে বিপাকে হবিগঞ্জের স্বতন্ত্র প্রার্থী সুজাত

ঘোড়া প্রতীকে ভোট চেয়ে বিপাকে হবিগঞ্জের স্বতন্ত্র প্রার্থী সুজাত
হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ-বাহুবল) আসনে স্বতন্ত্র (বিএনপির বিদ্রোহী) প্রার্থী শেখ সুজাত মিয়াকে শোকজ করা হয়েছে। প্রতীক বরাদ্দের আগে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে প্রচারণা চালানোর অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যান সায়দুর রহমান এ নোটিশ দেন। আগামী ১৯ জানুয়ারি সশরীরে হাজির হয়ে এ বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
নোটিশে উল্লেখ করা হয়, গত ১২ জানুয়ারি শেখ সুজাত মিয়া একাধিক ফেসবুক আইডির মাধ্যমে তার পছন্দের ‘ঘোড়া’ প্রতীকে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান। ভিডিওগুলোতে তিনি ঘোড়া প্রতীককে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। নির্বাচনি আইন অনুযায়ী, প্রতীক বরাদ্দের আগে কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালাতে পারেন না। এমন দুটি ভিডিও নির্বাচনি কমিটির নজরে আসায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আবু হাসনাত মোহাম্মদ আরেফীন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নির্বাচন নির্বিঘ্ন, সুষ্ঠু ও লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করতে আমরা সব পদক্ষেপ নেব।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/কেএইচকে/এমএস