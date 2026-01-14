শিশির মনিরের নির্বাচনি সভায় বক্তব্য দিলেন সাবেক আ’লীগ নেতা

শিশির মনিরের নির্বাচনি সভায় বক্তব্য দিলেন সাবেক আ’লীগ নেতা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই-শাল্লা) আসনে জামায়াতে ইসলামীর আলোচিত প্রার্থী আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনিরের নির্বাচনি বৈঠকে আওয়ামী লীগের সাবেক এক নেতার বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিকেলে ওই নেতার বক্তব্যের ভিডিও বিভিন্ন ফেসবুক আইডি ও পেইজে ছড়িয়ে পড়ে।
ওই ভিডিওতে দেখা যায়, দিরাই উপজেলার রাজানগর ইউনিয়নের চকবাজার এলাকাবাসীর আয়োজনে একটি নির্বাচনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে হাতে মাইক নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন রাজানগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি গোলাপ মিয়া। তাকে বলতে শোনা যায়, ‘একটি ঘরের চেয়ে দরজা ছোট, দরজা থেকে তালা ছোট, আর তালা থেকে চাবি আরও ছোট। কিন্তু এই ছোট চাবির মূল্য অনেক বেশি। ঠিক তেমনি ভোট হচ্ছে সবচেয়ে মূল্যবান চাবি। সেই উন্নয়নের চাবি আমরা কার হাতে দিতে চাই সব বক্তব্যে স্পষ্ট, সেই যোগ্য ব্যক্তি মোহাম্মদ শিশির মনির।’
এসময় জামায়াতের এমপি প্রার্থী মোহাম্মদ শিশির মনিরকে তার বাম পাশে বসে থাকতে দেখা যায়।
এ বিষয়ে গোলাপ মিয়া বলেন, কয়েক বছর আগে আমি কিছুদিন রাজানগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি ছিলাম। বর্তমানে আমার কোনো পদ-পদবি নেই। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ। ভোট তো কাউকে দিতে হবে, তাই একজন সাধারণ নাগরিক ও ভোটার হিসেবে এলাকার স্বার্থে শিশির মনিরের বৈঠকে বক্তব্য দিয়েছি।
এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী শিশির মনিরের কাছে জানতে একাধিকবার কল দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।
লিপসন আহমেদ/এমএন/এমএস