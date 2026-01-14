আয়-সম্পদে এগিয়ে বুলু, অনুদানের টাকায় নির্বাচন করবেন বোরহান

আয়-সম্পদে এগিয়ে বুলু, অনুদানের টাকায় নির্বাচন করবেন বোরহান
নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী দলের ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু। তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার সম্পদের মালিক। বছরে আয় করেন প্রায় ২৮ লাখ টাকা।
একই আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী দলের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য ও জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বোরহান উদ্দিন। তার সম্পদের পরিমাণ অর্ধকোটি টাকা। বছরে আয় প্রায় তিন লাখ টাকা।
বরকত উল্লাহ বুলু নিজের টাকায় নির্বাচন করলেও বোরহান উদ্দিন নির্বাচনি ব্যয় মেটাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রবাসী আত্মীয়দের ওপর ভরসা করছেন বলে জানা গেছে।
নির্বাচন কমিশনে (ইসি) বরকত উল্লাহ বুলু ও বোরহান উদ্দিনের জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন চিত্র পাওয়া গেছে।
হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, বিএসসি পাস করা বিএনপির প্রার্থী বরকত উল্লাহ বুলুর পেশা ব্যবসা ও কৃষি। তিনি বছরে আয় করেন ২৭ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। অন্যদিকে কামিল পাস করা জামায়াতের প্রার্থী বোরহান উদ্দিনের আয় বছরে দুই লাখ ৯৯ হাজার ৭৩৩ টাকা।
বরকত উল্লাহ বুলুর পাঁচ কোটি ৪৬ লাখ ৫৩ হাজার ২৯৪ টাকার ব্যক্তিগত সম্পদ রয়েছে। এরমধ্যে পাঁচ কোটি ১১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৮৪ টাকার অস্থাবর এবং ৩৪ লাখ ৫৮ হাজার ৪১০ টাকার (৬৫৮ দশমিক ৯২ শতাংশ কৃষি জমি) স্থাবর সম্পদ আছে।
অন্যদিকে বোরহান উদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পদ আছে ৫০ লাখ ৩৯ হাজার ৭৫৬ টাকার। এরমধ্যে অস্থাবর ৩৫ লাখ ৬৬ হাজার ১২৯ টাকার এবং ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৩৫০ টাকার স্থাবর সম্পদ আছে।
বুলুর কাছে নগদ আছে চার কোটি ৮৫ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৪ টাকা এবং ব্যাংকে জমা ৩৮ হাজার ৪৩৫ টাকা। বোরহান উদ্দিনের কাছে নগদ আছে ১১ লাখ ৬২ হাজার ২৬৩ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে চার লাখ ৯৬ হাজার ৭৫১ টাকা।
বছরে আয়ের মধ্যে বরকত উল্লাহ বুলু কৃষিখাত থেকে পান দুই লাখ ৮০ হাজার টাকা, ব্যবসা থেকে আট লাখ ৯০ হাজার টাকা, মৎস্য থেকে পাঁচ লাখ এবং অপ্রদর্শিত আয় ১১ লাখ ৫ হাজার টাকা। এই প্রার্থী দান-অনুদান না নিয়ে নিজের টাকায় নির্বাচন করবেন বলে উল্লেখ করেছেন।
অন্যদিকে বোরহান উদ্দিন বছরে কৃষিখাত থেকে আয় করেন পাঁচ হাজর ২৪৮ টাকা, ব্যবসা থেকে দুই লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং শেয়ার-সঞ্চয়পত্র থেকে পান ৩৪ হাজার ৪৮৫ টাকা। তবে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও প্রবাসী আত্মীয়দের দান-অনুদান নিয়ে নির্বাচন করবেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।
বোরহান উদ্দিনকে সম্ভাব্য অনুদান দাতারা হলেন ইতালী প্রবাসী ভাই চৌমুহনী কাশেম মঞ্জিলের ওমর ফারুক থেকে ১০ লাখ, ইতালি প্রবাসী ভাগিনা চৌমুহনী নাহার মঞ্জিলের জাহাঙ্গীর আলম থেকে ১০ লাখ এবং ইতালি প্রবাসী আরেক ভাগিনা বেগমগঞ্জের দুর্গাপুরের আনোয়ার হোসেনের কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা।
আত্মীয়ের বাইরে বেগমগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণপুরের দ্বীন মোহাম্মদ পাঁচ লাখ, কিসমত করিমপুরের জসিম উদ্দিন পাঁচ লাখ এবং চৌমুহনী হাজীপুরের নাসিমুল গণি চৌধুরী তিন লাখ টাকা অনুদান পাবেন বলে উল্লেখ করেছেন।
বরকত উল্লাহ বুলু বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান। তার বিরুদ্ধে চলমান ২৯টি মামলা রয়েছে। এরআগে ৮৬টি মামলায় তিনি অভিযুক্ত ছিলেন।
অন্যদিকে মাওলানা বোরহান উদ্দিন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও জেলা জামায়াতের সাধারণ সম্পাদক। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা চলমান। এর আগে আটটি মামলা থেকে তিনি খালাস এবং অব্যাহতি পান।
বুলু সোনাইমুড়ী উপজেলার নাটেশ্বর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মির্জানগর গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মৃত আবদুর রহমান, মা মৃত ফর ফুল্লে নেছা। তিনি নোয়াখালী-৩ আসেন বিএনপির মনোনয়নে চারবার এমপি ছিলেন।
বোরহান উদ্দিন বেগমগঞ্জের চৌমুহনী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের হাজীপুর গ্রামের বাসিন্দা। তার বাবার নাম আজহার উল্যাহ এবং মা মাফিয়া খাতুন। তিনি বেগমগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন।
নোয়াখালী-৩ আসনে এ দুজন ছাড়াও আরও দুজন প্রার্থী রয়েছেন। তারা হলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোরশেদ আলম ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সিরাজ মিয়া।
এই আসনে ১৬টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় মোট ভোটার পাঁচ লাখ ১১ হাজার ৭৫৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ দুই লাখ ৬৯ হাজার ৮৮৬ জন, নারী ভোটার দুই লাখ ৪১ হাজার ৮৬৫ জন। এছাড়া আটজন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। মোট ভোটকেন্দ্র ১৬৬টি ও ভোটকক্ষ রয়েছে এক হাজার সাতটি।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জেআইএম