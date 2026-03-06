  2. দেশজুড়ে

পুবাইলে ট্রেনের ধাক্কায় যুবলীগ নেতাসহ নিহত ২

প্রকাশিত: ০৬:৩৫ এএম, ০৬ মার্চ ২০২৬
নিহত দুজন

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল বাটপাড়া রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবলীগ নেতাসহ দুজন নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পুবাইল রেলওয়ের স্টেশন মাস্টার আবু তাহের মোহাম্মদ মুসা দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত শেখ হাবিব বাপ্পী গাজীপুর মহানগরের ৪১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। আরেকজনের নাম সজিব ভূঁইয়া। তবে তার বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোটরসাইকেলে করে তারা রেললাইন অতিক্রম করার চেষ্টা করছিলেন। সেসময় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনটি দ্রুতগতিতে মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। বিকট শব্দে মুহূর্তের মধ্যেই মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। মোটরসাইকেলে থাকা দুজন রেললাইনের পাশে ছিটকে পড়লে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

খবর পেয়ে পুবাইল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে।

পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিক হোসেন বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নিহতদের মরদেহ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

