ছাত্রীকে নিয়ে শিক্ষক উধাও, তালা দিয়ে মাদরাসায় আগুন

ছাত্রীকে নিয়ে শিক্ষক উধাও, তালা দিয়ে মাদরাসায় আগুন
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে ছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে মাহমুদুল হাসান (৩৫) নামে মাদরাসার প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে চর হাসানের সৈয়দ মুন্সি বাড়ি দরজার ওই মাদরাসায় তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেন এলাকাবাসী। পরে রাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত শিক্ষক মাহমুদুল হাসান পিরোজপুরের বাসিন্দা। তিনি সৈয়দ মুন্সি বাড়ি মাদরাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভুক্তভোগী ছাত্রী (১২) ওই মাদরাসার সাবেক শিক্ষার্থী। বর্তমানে সে জেলার সদর উপজেলার নুরু পাটোয়ারীহাট মাদরাসার ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। সৈয়দ মুন্সি বাড়ি মাদরাসায় পড়াশোনার সময় প্রধান শিক্ষক মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে ওই ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গত ৭ জানুয়ারি তিনি ছাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্যরা ছাত্রীকে উদ্ধার করে সুধারাম মডেল থানায় অভিযোগ করেন।
চরজব্বর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. আবু কাউছার জানান, ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত শিক্ষকের মাদরাসায় তালা ঝুলিয়ে দেন। এরপর থেকে মাদরাসাটি বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার দিনগত গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা মাদরাসায় আগুন ধরিয়ে দেন।
এ বিষয়ে চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লুৎফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে মাদরাসায় কোনো শিক্ষার্থী না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসআর/জেআইএম