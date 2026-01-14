শিবির সভাপতি
ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন নয়, তরুণদের চাকরির অধিকার দিতে হবে
ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন নয় বরং তরুণদের চাকরি নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে পাবনা শহরের বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে সংগঠনটির পাবনা শহর শাখার আয়োজনে তরুণ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।
শিবির সভাপতি বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এক কোটি কার্ড দেওয়ার কথা বলে দুর্নীতি-লুটপাট করে দেশকে দেউলিয়া করে ভারতে পালিয়েছে। নতুন করে আরেকটি দল নির্বাচনকে সামনে রেখে ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন দেখাচ্ছে। আমরা ফ্যামিলি কার্ডের প্রলোভন চাই না। ৪০ লাখ বেকার তরুণ সমাজকে চাকরির অধিকার দিতে হবে। আমরা আর এসব শিশু ভোলানো জিনিসে প্রতারিত হতে চাই না।’
তিনি বলেন, ‘তরুণ সমাজকে মানুষের কাছে গিয়ে বলতে হবে কারা আগামীতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সামনের নির্বাচনে ইনসাফের পক্ষের শক্তিকে বিজয়ী করতে হবে। ভোট ডাকাতির চিন্তা যদি কেউ করে তাহলে তরুণ সমাজ বসে থাকবে না। তরুণদের সঙ্গে নিয়ে ছাত্রশিবির তা প্রতিহত করবে।’
নুরুল ইসলাম সাদ্দাম আরও বলেন, ‘এরা আওয়ামী ফ্যাসিবাদ থেকে যদি শিক্ষা না নেয়, তাহলে আবার আরেকটি অভ্যুত্থান হবে। তরুণ ও যুব সমাজকে ভোটের কেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। ভোট গুনে গুনে আনতে হবে।’
ছাত্রশিবির পাবনা শহর শাখার সভাপতি গোলাম রহমান জয়ের সভাপতিত্বে ও এসএম হাবিবুল্লাহর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন পাবনা ৫ আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী প্রিন্সিপাল মাওলানা ইকবাল হোসাইন, জেলা সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার খান, শিবিরের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবু মুসা ও সহকারী প্রকাশনা সম্পাদক ফিরোজ হোসাইন।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর