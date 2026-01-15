গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি গ্রেফতার
গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানায়, বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাইবান্ধা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার বিশেষ অভিযানে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদে জানতে পাই তিনি তার শহরের বাসায় আছেন। সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
গাইবান্ধা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, আসিফ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সভাপতি। তার বিরুদ্ধে নাশকতার মামলাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, গ্রেফতার আসিফ সরকারকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
আনোয়ার আল শামীম/এএমএ