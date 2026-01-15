অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ১

অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখায় রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ১
শরীয়তপুরে ঢাকাগামী একটি রোগীবহনকারী অ্যাম্বুলেন্স দুই দফা আটকে রাখায় অসুস্থ অবস্থায় জমশেদ আলী ঢালী (৭০) নামে এক রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় সুমন খান নামের একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে পালং মডেল থানায় মামলাটি দায়ের করেন নিহতের নাতি জোবায়ের হোসেন রোমান। মামলায় চারজনের নাম উল্লেখ ও ৫ থেকে ৬ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি দেয়া হয়েছে।
মামলার আসামিরা হলেন- সদর উপজেলার কাচারি কান্দি এলাকার সুলতান খানের ছেলে সুমন খান, চন্দ্রপুর এলাকার সজীব, চিকন্দী এলাকার হান্নান ও নড়িয়া উপজেলার পারভেজ।
রোগীর স্বজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে ডামুড্যা উপজেলার কুতুবপুর এলাকার জমশেদ আলী ঢালীকে অসুস্থ অবস্থায় সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন স্বজনরা। তবে সেখানে তার অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ঢাকার নিউরো সাইন্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসক। এরপর স্বজনরা তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় একটি অ্যাম্বুলেন্স সাড়ে ছয় হাজার টাকায় ভাড়া করলে রোগী ওঠানোর পর আরও বেশি ভাড়া দাবি করেন চালক। পরে রোগীর স্বজনরা অন্য আরেকটি অ্যাম্বুলেন্স পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। ঢাকা যাওয়ার পথে গাগ্রীজোড়া এলাকায় গাড়িটির গতিরোধ করেন স্থানীয় অ্যাম্বুলেন্স মালিক সিন্ডিকেটের সুমন, মানিক ও চালক পারভেজ এবং সজীবসহ অন্তত ৭ থেকে ৮ জন। এসময় অন্তত আধা ঘণ্টা বাগবিতণ্ডা হলে স্থানীয়রা এগিয়ে আসেন। পরে অ্যাম্বুলেন্সটি ছেড়ে দেন তারা।
এরপর চালক অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ে পুনরায় ঢাকা যাওয়ার জন্য রওনা হলে পথিমধ্যে জামতলা এলাকায় আবারো তাদের গতিরোধ করে রোগীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে। দীর্ঘ ৪০ মিনিট পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়িটি ছেড়ে দিলে পথিমধ্যেই রোগী মারা যান। পরে বিকেল তিনটার দিকে ঢাকার নিউরো সাইন্স হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
এ ঘটনায় বুধবার রাতে নিহত জমশেদ আলী ঢালীর নাতি জোবায়ের হোসেন রোমান চারজনকে আসামি করে একটি মামলা করে। এঘটনায় প্রধান আসামি সুমন খানকে শহরের কোর্ট এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, অ্যাম্বুলেন্স আটকে রাখায় জমশেদ আলী ঢালী নামের এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনায় চারজনকে আসামী করে থানায় মামলা দায়ের করেছে ভুক্তভোগী পরিবার। এই ঘটনায় প্রধান আসামি সুমন খানকে ইতোমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
বিধান মজুমদার অনি/এনএইচআর/এমএস