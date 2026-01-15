  2. দেশজুড়ে

নৌবাহিনী প্রধান

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথবাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০২:২৯ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথবাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করবে

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সশস্ত্র বাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করবে বলে জানিয়েছেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল এম নাজমুল হাসান।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত এলসিটি-১০১ এর লঞ্চিং অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি বলেন, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা মোকবিলা করবো। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া লুণ্ঠিত ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে যৌথবাহিনী যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

এসময় সামরিক-বেসামরিক বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং নৌবহরের ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড কর্তৃক তিনটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আরিফুর রহমান/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।