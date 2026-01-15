  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইল

চলন্ত বাসে কলেজছাত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত বাসে এক ছাত্রীকে রাতভর সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় বাসচালক, হেলপারসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টাঙ্গাইল সদর উপজেলার করটিয়া আন্ডারপাস এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন, বাসচালক মো. আলতাফ (২৫), হেলপার মো. সাগর (২৪) ও চালকের সহযোগী মো. রাব্বি (২১)।

এ ব্যাপারে এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরীফ বলেন, বুধবার দিনগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজের দর্শন বিভাগের এক ছাত্রী (২৬) ঢাকার রেডিও কলোনি থেকে আশুলিয়া যাওয়ার জন্য সাভার পরিবহনে ওঠেন। বাসে তখন দুজন যাত্রী ছিলেন। পরে যাত্রীরা নামার পর ওই কলেজছাত্রীকে জোর করে আটকে রেখে সঙ্গে থাকা স্বর্ণালংকার, টাকা ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়।

পরে বাসটি বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে ওই নারীকে রাতভর গণধর্ষণ করে ও তারা ভিডিও ধারণ করে। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকায় মহাসড়কের ওপর দাঁড়ালে হাইওয়ে পুলিশ বাস থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনা জানতে পারে। গ্রেফতার আসামি ও ভিকটমকে পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে টাঙ্গাইল সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রুহুল আমিন বলেন বলেন, হাইওয়ে পুলিশ ভিকটিম ও আসামিদের আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

গত ২০ মে রাতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে আল ইমরান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। এ সময় নারী যাত্রীদের শ্লীলতাহানিরও ঘটনা ঘটেছিল।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/জেআইএম

