পরকীয়ার অভিযোগ
যুগলের চুল কেটে জুতার মালা পরিয়ে গাছে বেঁধে নির্যাতন
চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় পরকীয়ার অভিযোগে এক গৃহবধূ ও এক যুবককে প্রকাশ্যে চুল কেটে, গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে। পরে এ-সংক্রান্ত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তরা হলেন নেহালপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে এলাকার একাংশ প্রথমে তাদের আটক করে। পরে চুল কেটে গলায় জুতার মালা পরিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। এসময় শারীরিক নির্যাতনও চালানো হয় তাদের ওপর। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভুক্তভোগীদের উদ্ধার করে হেফাজতে নেয়।
দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আইন নিজের হাতে নেওয়ার অধিকার নেই। অপরাধের বিচার দেশের প্রচলিত আইন ও আদালতের মাধ্যমে হবে। এ বিষয়ে পুলিশ কাজ করছে।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, সামাজিকভাবে কাউকে হেয় করার উদ্দেশ্যে মারধর বা অপমান করা দণ্ডনীয় অপরাধ। ভুক্তভোগীরা চাইলে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
হুসাইন মালিক/এসআর/জেআইএম