যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ
আতঙ্কে দিন কাটছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার জবাবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব ও বাহরাইনে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি লক্ষ্য করে প্রতিশোধমূলক পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান। এই হামলার ফলে ওই দেশগুলো বিমান চলাচল বন্ধ ও সাময়িক স্থগিতও হয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরানের প্রতিরক্ষামূলক হামলায় এখন পর্যন্ত দুইজন বাংলাদেশি নিহত হয়েছে এবং বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি আহতও হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও শ্রম কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সাথে ইরানের এই যুদ্ধে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রবাসে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। এই যুদ্ধের ফলে দেশগুলোতে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বেশ উদ্বিগ্ন।
মঙ্গলবার কুয়েত থেকে মাহফুজ রাকিব নামে এক বাংলাদেশি বিবিসি বাংলাকে বলেন, একটু পরপর সাইরেন, মাথার ওপর দিয়ে মিসাইল যাচ্ছে, এমন পরিস্থিতিতে কখনো পড়িনি। আমার বাসার ঠিক ওপরে দেখতে পাচ্ছি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে মিসাইল ইন্টারসেপ্ট করা হচ্ছে। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে আছি।
এক নির্মাণ শ্রমিক জানান, গত শনিবার ইরান প্রতিরক্ষামূলক হামলা শুরুর পর প্রথমে তাদের কাজ চালিয় যেতে বলা হয়েছিল। পরে মিসাইল হামলা বাড়তে থাকলে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে কর্তৃপক্ষ। গত তিনদিন ধরে তাদের সব কাজ বন্ধ রয়েছে। এই যুদ্ধ যদি আরো দীর্ঘায়িত হয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারগুলোতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।
কাতারের দোহায় থাকেন শ্রমজীবী নিয়ামত উল্লাহ। তিনি জানাচ্ছিলেন, ইরানে হামলা হওয়ার থেকে ইরান যে প্রতিরক্ষামূলক হামলা চালাচ্ছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্যের যেসব দেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে কাতার একটি।
বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও শ্রম কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী নুরুল হক নুর বলেছেন, মন্ত্রণালয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখছে। শ্রমবাজারের যেন কোনো প্রভাব না পড়ে বা প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংকটে পড়তে না হয়, সেই যোগাযোগ সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে।
এমআরএম/এমএস