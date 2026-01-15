খুলনায় গাছের ডালে ঝুলছিল নারীর মরদেহ

খুলনায় গাছের ডালে ঝুলছিল নারীর মরদেহ
খুলনা মহানগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকার কাস্টম গলি থেকে মরিয়ম (৪০) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে কাস্টম গলির একটি গাছের ডাল থেকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।
নিহত মরিয়ম নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকার বাসিন্দা আনছার উদ্দিন শেখের মেয়ে। তার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কাস্টম গলির বাসিন্দা সুমনের বাড়ির পাশের একটি গাছের ডালে ঝুলে থাকা এক নারীকে দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর এলাকাবাসী। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে থানা থেকে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়। তারা উদ্ধার কার্যক্রম চালিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে।
স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, বাড়ির মালিক সুমনের ছোট ভাই বরাতের কাছে প্রায়ই ওই নারী আসতেন এবং পরে চলে যেতেন।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন জানান, মরদেহ নামিয়ে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, এ বিষয়ে জানা যাবে। তবে এ ঘটনায় তদন্ত চলমান রয়েছে।
