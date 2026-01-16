১১ দলের সমঝোতা
সিলেটের ১৯ আসনে নেই এনসিপি, জামায়াত ১০
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতায় সিলেট বিভাগের ১৯টি আসনের মধ্যে ১০টিতে প্রার্থী দেবে জামায়াত। বাকি নয়টি আসন সমঝোতায় আসা অন্য দলগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
তবে সিলেট বিভাগে জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) কোনো আসন দেয়নি জামায়াত। সারাদেশে এনসিপিকে ৩০টি আসন দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৯টার পর রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের মুক্তিযোদ্ধা হলে এক সংবাদ সম্মেলনে ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।
আসন সমঝোতায় জামায়াতে ইসলামী ১৭৯ আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা বলা হলেও কোন কোন আসনে নির্বাচন করবে সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি। তবে দলটির একটি বিশ্বস্ত সূত্রে সিলেটের ১৯টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনের নাম পাওয়া গেছে।
সিলেট বিভাগের যে ১০টি আসনে প্রার্থী দেবে জামায়াত, সেগুলো হলো—সিলেট-১ (সিলেট সদর উপজেলা ও সিলেট সিটি করপোরেশন), সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলা), সিলেট-৪ (জৈন্তাপুর, গোয়াইনঘাট ও কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা), সিলেট-৬ (গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার উপজেলা), সুনামগঞ্জ-২ (দিরাই ও শাল্লা উপজেলা), সুনামগঞ্জ-৪ (সুনামগঞ্জ সদর ও বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা), সুনামগঞ্জ-৫ (ছাতক ও দোয়ারাবাজার উপজেলা), মৌলভীবাজার-১ (বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলা), মৌলভীবাজার-২ (কুলাউড়া উপজেলা) ও হবিগঞ্জ-১ (নবীগঞ্জ ও বাহুবল উপজেলা)।
উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলীয় জোটের আসন সমঝোতায় ২৫৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। এতে জামায়াত ১৭৯ আসনে প্রার্থী দেবে। এছাড়া এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০, খেলাফত মজলিস ১০, এবি পার্টি ৩, এলডিপি ৭, বিডিপি ২ ও নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি আসনে লড়বে। অন্য তিন দলের আসন আজ ঘোষণা করা হয়নি।
জেএএইচ/আহমেদ জামিল/সিলেট