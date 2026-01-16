বিএনপিকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে: রেজাউল করিম
লক্ষ্মীপুরে হাসপাতালে আহত নেতাকর্মীদের দেখতে যান জামায়াতের ঢাকা মহানগর উত্তরের সেক্রেটারি রেজাউল করিম। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে সদর হাসপাতালে যান তিনি। রেজাউল লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের এমপি প্রার্থী।
রেজাউল করিম বলেন, ‘বিএনপিকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। যদি এটা বন্ধ না হয়, তাহলে এর পাল্টা যদি প্রতিরোধ হয়, এর দায়িত্ব কিন্তু তাদের গ্রহণ করতে হবে। ঢাকায় আমাদের শরীফ ওসমান বিন হাদিকে হত্যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে এদেশে এখনো নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি। আমরা চাই মত প্রকাশের অধিকার, গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা, প্রত্যেকের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ।’
তিনি বলেন, ‘আমার নাম ধরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হাজিরপাড়া ছাত্রদল কর্মী মহিন আমার নাম ধরে হুমকি দিয়েছে, যেখানে পাবে সেখানে নাকি আমাদের ওপর হামলা করবে। আরেকজন বিদেশে থেকে আমাদের নাম উল্লেখ করে ন্যক্কারজনক হুমকি দিচ্ছেন। প্রশাসনকে বলবো আপনারা এগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। বিগত দিনেতো আমরা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিয়ে আসতেন, এখন সেই প্রশাসন কোথায়?
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সদর উপজেলার চরশাহী ইউনিয়নে বিএনপি নেতা বোরহান উদ্দিনের বাড়িতে ভোট চাওয়ার জন্য যায় মহিলা জামায়াতের নেতারা। এসময় তারা সেখানে ভোটার আইডি কার্ড চায়। এটি কেন প্রয়োজন, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। পরে জামায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহিলারা চলে যায়। ঘটনাটি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের পুরুষ নেতাকর্মীদের মধ্যে তর্ক চলমান ছিল। একপর্যায়ে সন্ধ্যায় চরশাহী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বটগাছতল এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীর মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের ১০ জন আহত হন।
এদিকে সন্ধ্যায় ঘটনাটি নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীদের মধ্যে হাসপাতালে উত্তেজনা দেখা দেয়। উভয়পক্ষের উত্তপ্ত স্লোগানে হাসপাতালের রোগী ও স্বজনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে হামলার বিচারের জামায়াত শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ শহরে টহল দেয়।
রাত সাড়ে ১১টার দিকে বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি হাসপাতালে গিয়ে বিএনপি ও জামায়াতের আহত নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা ও তাদের শারীরিক খোঁজ খবর নেন।
কাজল কায়েস/আরএইচ