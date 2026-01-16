বিএনপির জন্য এ মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ হলো দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা: নুর

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপির সমর্থিত প্রার্থী ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, ‘বিএনপির জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখা।’

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে পটুয়াখালীর দশমিনা সরকারি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বিএনপির সাবেক চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত স্মরণসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ভিপি নুর বলেন, ‘বিএনপির অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত এবং দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে দশমিনায় আজ একটি বিশাল কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ মাঠ থেকে স্লোগান উঠেছে— ‘তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত, চূড়ান্ত’। এখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দশমিনার প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় বিএনপির নেতাকর্মীরা ট্রাক মার্কার পক্ষে বিজয় নিশ্চিত করতে কাজ করবে।’

তিনি বলেন, ‘ছাত্রনেতারা আমাকে বলেছেন— তারা গুলশান অফিসে গিয়ে তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। তার চোখের ভাষা ও মুখের ভাষায় বোঝা যায়, দলকে কীভাবে শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে বিজয় নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে তিনি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। নেতাকর্মীদের ডেকে নিয়ে তিনি নিয়মিত দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। কেউ যদি তার সিদ্ধান্ত অমান্য করে বা তার সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে দলকে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করে, প্রকৃত অর্থে তা কারও পক্ষে করা সম্ভব নয় এবং তা হওয়াও উচিত নয়।’

নুরুল হক নুর বলেন, ‘ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রাজনীতিতে মুখ্য নয়; সংগঠন ও দলের শৃঙ্খলাই সবার আগে। যারা দলের ইমেজ নষ্ট করবে কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দশমিনা উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আ হাই পঞ্চায়েত। এতে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।’

মাহমুদ হাসান রায়হান/আরএইচ

