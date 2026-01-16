নারায়ণগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বিপ্লব কুমার রায় (৫৪) নামে এক হোসিয়ারি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দিনগত রাতে ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জে আসার পথে বালুরমাঠ গেইট বেরিয়ারের কাছে এ ঘটনা ঘটে।
বিপ্লব শহরের নিতাইগঞ্জ বংশাল রোডের বিধু ভূষণ রায়ের ছেলে।
নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার কামরুল হাসান বলেন, ‘রেল পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ঢাকার কমলাপুর থানায় নিয়ে গেছে। ঢাকা থেকে যাত্রী নিয়ে নারায়ণগঞ্জ কমিউটার ট্রেন-১২ নারায়ণগঞ্জ ট্রেন স্টেশনে যাচ্ছিল। ট্রেনটি বালুরমাঠ এলাকায় আসলে গেট বেরিয়ারের থেকে ৫০ গজ দুরে অসাবধানতাবশত ট্রেনের নিচে কাটা পড়েন তিনি। এতে তার শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে যায়।’
মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ