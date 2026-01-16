  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জ সীমান্তে ৬২ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:১৫ পিএম, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬
হবিগঞ্জ সীমান্তে ৬২ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

হবিগঞ্জে বিভিন্ন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৬২ লাখ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন হবিগঞ্জ ৫৫ বিজিবির অধিনায়ক কর্নেল তানজিলুর রহমান।

তিনি জানান, মাধবপুর উপজেলার জগদীপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বর ও চুনারুঘাটে এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় পৃথক অভিযান চালিয়ে বিজিবি এসব পণ্য জব্দ করে। আটককৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের কসমেটিকস ও গাঁজা।

কর্নেল তানজিলুর রহমান বলেন, জব্দকৃত ভারতীয় মাদক ও চোরাই পণ্য আইনানুগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবিগঞ্জ কাস্টমস ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। একই সঙ্গে চোরাচালানে জড়িত চক্রকে শনাক্ত ও গ্রেফতার করতে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৫৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের একটি বিশেষ টহল দল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে মাধবপুর উপজেলার জগদীশপুর মুক্তিযোদ্ধা চত্বর এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ধানের তুষ ভর্তি বস্তার ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় কসমেটিকস জব্দ করা হয়। একই দিন রাতে চুনারুঘাট উপজেলার চিমটিবিল বিওপির বিশেষ টহলদল খাসপাড়া রাবার নামক স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকানো অবস্থায় মালিকবিহীন ২০ কেজি ভারতীয় গাঁজা জব্দ করে। জব্দকৃত ভারতীয় কসমেটিকস ও গাঁজার মোট মূল্য প্রায় ৬২ লাখ টাকা।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।