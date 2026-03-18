আইনি জটিলতা কাটিয়ে ফিরলে সাকিবের প্রতি ‘নমনীয়’ থাকবে সরকার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৮ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
আইনি জটিলতা কাটিয়ে ফিরলে সাকিবের প্রতি ‘নমনীয়’ থাকবে সরকার

 

সাকিব আল হাসানের জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে পাকিস্তান সিরিজের আগে থেকেই ক্রিকেটপাড়ায় ব্যাপক গুঞ্জন ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত আইনি প্রক্রিয়ার সুরাহা না হওয়ায় দেশসেরা এই অলরাউন্ডারের এখনও ফেরা হয়নি।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন হোম সিরিজকে সামনে রেখে সাকিবের প্রত্যাবর্তন নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক।

সাবেক জাতীয় ফুটবলার ও বর্তমান ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক সাকিব ইস্যুতে ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও বিষয়টিকে আইনি কাঠামোর ভেতরেই দেখছেন। তিনি বলেন, ‘সাকিবের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় একটি সিদ্ধান্ত। তার (নামে) যে মামলাগুলো রয়েছে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেই মামলাগুলো মোকাবিলা করে যদি (নির্দোষ হয়ে) ফিরে আসেন, সেখানে আমরা নমনীয় থাকব।’

অন্যদিকে সাকিবের ফেরা নিয়ে কিছুটা দ্রুত অগ্রগতির আভাস দিয়েছেন বিসিবির ক্রিকেট অপারেশন্স প্রধান নাজমুল আবেদিন ফাহিম। তিনি জানান, ‘সাকিবকে নিয়ে ইদানিং যেসব কার্যক্রম চলছে, তা বেশ দ্রুততার সঙ্গে হচ্ছে। আমি যতটুকু দেখছি বা আমি যতটুকু জানি; সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো আমরা সামনে কিছুদিনের মধ্যেই দেখব সাকিব দেশে ফিরে এসেছে।’

এপ্রিলের মাঝামাঝি নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া সিরিজে সাকিবের অংশগ্রহণ নিশ্চিত কি না? এমন প্রশ্নে সরাসরি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলতে পারেননি। তবে তিনি আশাবাদী। ফাহিম বলেন, ‘আসার ব্যাপারে আমি আশাবাদী যেকোনো সময় হয়তো চলে আসতে পারে। আমি ইতিবাচকভাবেই দেখব। আমি চাইব, সে আসুক। ব্যাপারটা যেন এমন হয়। সে দলে থাকলে দলে ভিন্ন এক মাত্রা যোগ করবে।’

এসকেডি/এমএমআর

