খাগড়াছড়িতে সরকারি কর্মচারীদের প্রতীকী অনশন

খাগড়াছড়িতে সরকারি কর্মচারীদের প্রতীকী অনশন
বৈষম্যহীন ও যুগোপযোগী বেতন কাঠামো বাস্তবায়নসহ নানা দাবিতে খাগড়াছড়িতে প্রতীকী অনশন কর্মসূচি পালন করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদ।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খাগড়াছড়ি প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচি চলাকালে প্রেস ক্লাব এলাকা ব্যানার, ফেস্টুন ও বিভিন্ন স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে।
কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ৯ম পে-স্কেল বাস্তবায়নে বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে, যার কারণে সরকারি কর্মচারীরা চরম আর্থিক সংকটে পড়ছেন। বর্তমান বাজারদর ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর কোনো সামঞ্জস্য নেই বলেও তারা মন্তব্য করেন। ১:৪ অনুপাত অনুযায়ী ১২ গ্রেডভিত্তিক নতুন ও যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন, সর্বনিম্ন বেতন ৩৫ হাজার টাকা নির্ধারণ, দ্রুত পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ এবং আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে নতুন পে-স্কেল কার্যকর করার জোর দাবি জানান।
তাদের মতে, এসব দাবি বাস্তবায়িত হলে সরকারি কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আসবে।
অনশনকারীরা আরও বলেন, সরকার যদি দ্রুত এসব যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে আগামী দিনে আরও কঠোর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।
প্রতীকী অনশন কর্মসূচি চলাকালে কর্মচারীরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন ও বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে তাদের দাবি তুলে ধরেন।
এসময় বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা সভাপতি মন্টু তালুকদার, বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অংক্যজাই মারমা, সিনিয়র সহ-সভাপতি আমজাদ হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ধর্মজয় ত্রিপুরা, হেলী চাকমা, অনিমা দে-সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন।
