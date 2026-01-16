মাদারীপুরে ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের কর্মীর ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই
মাদারীপুরের রাজৈরে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট শাখার এক কর্মীকে আক্রমণ করে নগদ ২৪ লাখ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের বাজিতপুর ইউনিয়নের কামালদি ব্রিজ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
ভুক্তভোগীর নাম সুস্ময় চক্রবর্তী (২৫)। তিনি রাজৈর পৌরসভা এলাকার সাহাপাড়ার মৃত সঞ্চয় কুমার চক্রবর্তীর ছেলে। তিনি টেকেরহাট ডাচ্ বাংলা ব্যাংকের মাস্টার এজেন্ট শাখায় ডিএসআর হিসেবে কর্মরত আছেন।
পুলিশ, স্থানীয় ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ডাচ্ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং এর রাজৈরের ফুলতলা এজেন্ট শাখা থেকে ৭ লাখ, আমগ্রাম বাজার থেকে ৭ লাখ এবং টেকেরহাট থেকে ১০ লাখসহ মোট ২৪ লাখ টাকা সংগ্রহ করেন। ওই টাকা নিয়ে মোটরসাইকেলে করে মজুমদারকান্দি বাজার এজেন্ট শাখায় যাওয়ার পথে ৩টি মোটরসাইকেলে আসা একদল দুর্বৃত্ত তার গতিরোধ করে। দুর্বৃত্তরা তাকে একটি ভিজিটিং কার্ড দেখানোর ছলে নাকে-মুখে বিশেষ কেমিক্যাল ছিটিয়ে দেয় এবং টাকার ব্যাগ নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ আমিনুল ইসলাম। এ ঘটনায় আহত অবস্থায় সুস্ময়কে উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
ডাচ্ বাংলা ব্যাংক টেকেরহাট শাখার ম্যানেজার মনতোশ সরকার বলেন, পুলিশ তদন্ত শুরু করছে। আমরা বিষয়টি ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।
ওসি শেখ আমিনুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তার নাকের সামনে শয়তানের নিশ্বাস নামে পরিচিত স্কোপোলামিন নামক ওষুধ দিয়ে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনো কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি। বিভিন্ন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/এমএস