স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর প্রচারণা চালানো রাষ্ট্রের জন্য ফরজে কেফায়া
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে প্রচারণা চালানো রাষ্ট্রের জন্য ফরজে কেফায়া বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।
শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) সিলেটের সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে সিলেটে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণভোট নিয়ে আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, সংবিধান উচ্চকক্ষ নাকি নিম্নকক্ষ বুঝানো লাগবে না। নাগরিকের প্রাত্যহিক জীবনে গণভোট কী প্রভাব রাখবে তা বুঝিয়ে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, যারা নির্বাচন চায় না, তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে নির্বাচন না হোক। তাই জনগণকে যত বেশি যুক্ত করা যাবে, তত অশুভ শক্তি ও নির্বাচন বিরোধী শক্তি পরাজিত হবে।
মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের সঞ্চালনায়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাইদুর রহমানসহ সিলেট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
আহমেদ জামিল/কেএইচকে/এমএস