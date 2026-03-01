  2. দেশজুড়ে

ফয়জুল করীম

দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে ইমান-ইসলাম বিসর্জন দেওয়া যাবে না

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঝালকাঠি
প্রকাশিত: ০৯:৩০ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে ইমান-ইসলাম বিসর্জন দেওয়া যাবে না
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করীম বলেছেন, দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে ইমান ও ইসলাম বিসর্জন দেওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, আল্লাহ ও কিয়ামতের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে রমজানের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। যাদের মধ্যে তাকওয়া থাকবে, তারাই সহজে পুলসিরাত পার হতে পারবেন।

রোববার (১ মার্চ) ঝালকাঠি শহরের ফাতেমা কনভেনশন সেন্টারে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মুফতি ফয়জুল করীম। হিউম্যান অ্যাকর্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (হ্যাডস) উদ্যোগে এ আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুফতি ফয়জুল করীম আরও বলেন, রোজা রাখতে হবে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য। অনেক সময় দেখা যায়, অনেকে বিভিন্ন দুনিয়াবি কারণে রোজা রাখেন বা ইসলাম ধর্মকে নিজস্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, যা সঠিক নয়। তিনি বলেন, জানোয়ার চলে পালের টানে আর মুসলমান চলে ইমানের টানে।

ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ঝালকাঠি ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কাইউম, জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমান এবং ইসলামী আন্দোলনের জেলা সভাপতি হাফেজ মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন।

মো. আমিন হোসেন/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।