খাগড়াছড়িতে শুরু হলো মাসব্যাপী জেলা ক্রিকেট লিগ

খাগড়াছড়িতে শুরু হলো মাসব্যাপী জেলা ক্রিকেট লিগ
খাগড়াছড়িতে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হলো মাসব্যাপী জেলা ক্রিকেট লিগ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে ঐতিহাসিক খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামে এই টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
ক্রিকেট লিগের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আহসান ইকবাল চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির আহ্বায়ক মো. আনোয়ার সাদাত।
এবারের জেলা ক্রিকেট লিগে খাগড়াছড়ি জেলার মোট ৬টি দল অংশগ্রহণ করছে। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় আইডিয়াল বহুমুখী সমবায় সমিতি ও প্রজন্ম ক্লাব। ম্যাচটি ঘিরে স্টেডিয়ামে দর্শকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদ, বিসিবি কিউরেটর জাহিদ রেজা বাবু, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) হাসান মারুফ, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার এডহক কমিটির সদস্য শাহরিয়ার ইউনুস, মো. আনিসুল আলম চৌধুরী ও মোহাম্মদ রাকিব মনি ইফতিসহ জেলা প্রশাসন ও ক্রীড়া সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ক্রীড়া সংগঠকরা।
এসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক ও টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আহসান ইকবাল চৌধুরী বলেন, জেলা ক্রিকেট লিগের মাধ্যমে খাগড়াছড়ির তরুণ ও উদীয়মান ক্রিকেটারদের প্রতিভা বিকাশের একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম তৈরি হবে। তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসার পাশাপাশি নিয়মিত এ ধরনের প্রতিযোগিতা জেলার ক্রীড়া অঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ ও গতিশীল করবে।
মাসব্যাপী এ লিগে জেলার বিভিন্ন ক্লাব ও দলের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতামূলক ও প্রাণবন্ত খেলা উপভোগ করবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন আয়োজক ও সংশ্লিষ্টরা।
