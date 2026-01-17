  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৯:৫৩ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
মাদারীপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

মাদারীপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের ১০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়াও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটানোসহ বেশ কিছু ঘর-বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দফায় দফায় মাদারীপুর সদর উপজেলার ‘নতুন মাদারীপুর’ এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ, আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে মাদারীপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর এইচ এম মনিরুজ্জামান আক্তার হাওলাদারের সঙ্গে ‘নতুন মাদারীপুর’ এলাকার হাসান মুন্সির বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে দুইপক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এসময় বেশ কিছু বাড়ি ঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয় । উভয়পক্ষ ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে ১০ জন আহত হন। আহতরা মাদারীপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়।

খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা তিনঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সন্ধ্যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, যৌথ অভিযান চালিয়ে বেশকিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে। তাছাড়া এলাকায় উত্তেজনা থাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে হামলা ও আটকের ভয়ে উভয়পক্ষের লোকজন গা ঢাকা দেওয়ায় কারো বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।