স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
দেশে জঙ্গিবাদ-চরমপন্থি আগের তুলনায় অনেক কমেছে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থি আগের তুলনায় অনেক কমেছে। জঙ্গিবাদ এখন নাই বললেই চলে। তবে ফ্যাসিস্ট জঙ্গি রয়েছে, যদিও তারা অন্যান্য দেশে অবস্থান করছে। এ ধরনের ফ্যাসিস্ট জঙ্গিগুলোকে ফেরত এনে আইনের মুখোমুখি করতে চাই।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমিতে সহকারী পুলিশ সুপারদের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশের লুট হওয়া যেসব অস্ত্র এখনো উদ্ধার হয়নি, সেগুলো নির্বাচনের সময় ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না—এটা আমি নিশ্চিত করছি। সীমান্ত দিয়ে কিছু অস্ত্র প্রবেশের চেষ্টা হলেও সেগুলো নিয়মিত উদ্ধার করা হচ্ছে।
তিনি জানান, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে প্রথমবারের মতো সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো দুষ্টুচক্র সহিংসতা সৃষ্টি করতে না পারে।
পুলিশের মধ্যে ভয় কাজ করছে—এমন অভিযোগ নাকচ করে তিনি বলেন, পুলিশের মধ্যে কোনো ভয় নেই। বরং তারা আরও বেশি উদ্যম ও পেশাদারত্ব নিয়ে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে।
পুলিশ কমিশন আইন প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এই আইন জনগণের স্বার্থে করা হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের রক্ষক নয়, তারা জনগণের সেবক।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এমএস