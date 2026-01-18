বগুড়া-১
বিএনপি প্রার্থী কাজী রফিকুলের মনোনয়ন বৈধ
বগুড়া-১ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তার বিরুদ্ধে করা আপিল প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর কোনো আইনি বাধা রইল না।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনে শুনানি শেষে কাজী রফিকের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টার কাজল বলেন, এ আসনে মনোনয়নপ্রত্যাশী সোনাতলা উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ কে এম আহসানুল তৈয়ব জাকির কাজী রফিকের বিরুদ্ধে একটি আপিল করেছিলেন। পাশাপাশি একটি ব্যাংকও তার ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ে আপিল করেছিল। তবে দলের বৃহত্তর স্বার্থে এবং ঐক্যের কথা বিবেচনা করে আজ নির্বাচন কমিশনের সামনে আহসানুল তৈয়ব জাকির তার আপিলটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।
এ সিদ্ধান্তের ফলে বগুড়া-১ আসনে বিএনপির একক প্রার্থী হিসেবে কাজী রফিকুল ইসলামের নাম চূড়ান্ত হলো। আপিল প্রত্যাহারের পর আহসানুল তৈয়ব জাকিরকে ধন্যবাদ জানান কাজী রফিক।
এর আগে গত বছরের ৩ নভেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসনে বিএনপি থেকে ধানের শীষের মনোনয়ন পান কাজী রফিক। এরপর ২৮ ডিসেম্বর তিনি সারিয়াকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা সুমাইয়া ফেরদৌসের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।
প্রার্থিতা বৈধ হওয়ার পর এক প্রতিক্রিয়ায় কাজী রফিকুল ইসলাম বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহর কাছে অশেষ শুকরিয়া। দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান আমাকে মনোনয়ন দিয়ে এলাকার মানুষের সেবা করার যে সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।
দলের ঐক্যের স্বার্থে আপিল তুলে নেওয়ায় আহসানুল তৈয়ব জাকিরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, সারিয়াকান্দি ও সোনাতলার সর্বস্তরের মানুষ যারা এ সময়ে আমার পাশে ছিলেন এবং সাহস জুগিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
এলবি/আরএইচ/জেআইএম