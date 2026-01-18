রুমিন ফারহানা
নিরপেক্ষতার ঘাটতি হলে ৫ আগস্ট যে কোনো আসনেই হতে পারে
সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেছেন, আশা করবো প্রশাসন, পুলিশ ও কমিশন নিরপেক্ষ থাকবে। আর যদি নিরপেক্ষতার কোনো ঘাটতি আমরা দেখি, তাহলে ৫ আগস্টের কথা আপনারা স্মরণে রাখবেন। সারাদেশে যেমন ৫ আগস্ট হয়েছিল, সেটা যে কোনো আসনেই কিন্তু হতে পারে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের গলানিয়া গ্রামে এক উঠান বৈঠকে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।
রুমিন ফারহানা আরও বলেন, ‘আমরা ১৭ বছর কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারিনি। ১৭ বছর পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিনি। দীর্ঘ ১৭ বছর পর বাংলাদেশে একটি নির্বাচন আসছে। আমি আশা করবো, আমার এলাকার ১৯টি ইউনিয়নের পাঁচ লাখ ভোটার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে যাবেন। নিরাপদে নিশ্চিন্তে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন।’
তিনি বলেন, ‘প্রশাসনকে অনুরোধ করবো নিজের আইনের ভেতরেই আপনারা কাজ করবেন। প্রশাসনকে অনুরোধ করবো কোনো প্রার্থীকে ডান চোখে এবং কোনো প্রার্থীকে বাম চোখে দেখবেন না। প্রশাসনকে বিনীতভাবে অনুরোধ করবো, আইন যেমন সবার জন্য সমান, তার প্রয়োগও যেন সবার জন্য সমান হয়।’
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম