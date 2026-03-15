  2. লাইফস্টাইল

রাজকীয় শাড়িতে মুগ্ধতা ছড়ালেন বাঁধন

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:১৫ এএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন, ছবি: ফেসবুক থেকে

বাংলার শাড়ি শুধু একটি পোশাক নয়; এটি ঐতিহ্য, রুচি এবং নারীর ব্যক্তিত্বের এক অনন্য প্রকাশ। কখনো মৃদু, কখনো জাঁকজমকপূর্ণ শাড়ি প্রতিবারই নতুন করে গল্প বলে। সম্প্রতি শাড়ির সাজে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা ছবির সাজ যেন সেই গল্পেরই এক সমৃদ্ধ অধ্যায়, যেখানে ঐতিহ্য আর আধুনিকতার নিখুঁত মেলবন্ধন ফুটে উঠেছে।

প্রথমেই নজর কাড়ে বাঁধনের পরা শাড়িটির রঙ। গাঢ় জলপাই-সোনালি আভা যেন প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যকে ধারণ করেছে। এই রঙটি একদিকে যেমন মার্জিত, অন্যদিকে তেমনি উৎসবের আমেজও বহন করে।

সূক্ষ্ম সোনালি মোটিফ এবং পাড়ের জ্যামিতিক নকশা পুরো শাড়িটিকে দিয়েছে এক রাজকীয় আবহ। আলো পড়লে শাড়ির মিহি ঝলক যেন নিঃশব্দে জানান দেয় তার কারুকার্যের গল্প।

শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে পরা ব্লাউজটিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্লাউজের নকশায় জ্যামিতিক প্যাটার্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যা শাড়ির ডিজাইনের সঙ্গে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য তৈরি করেছে। এই ধরনের ডিজাইন আজকের ফ্যাশনে খুব জনপ্রিয়, কারণ এটি ঐতিহ্যবাহী পোশাককে দেয় আধুনিক এক ছোঁয়া।

গয়নার ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে পরিমিতির সৌন্দর্য। কানে ঝুলছে সোনালি ঝুমকা, হাতে রয়েছে সোনালি চুড়ি যা পুরো সাজকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। অতিরিক্ত ভারী গয়না ব্যবহার না করে এই সরল কিন্তু পরিপাটি অলংকার নির্বাচনই সাজটিকে করেছে আরও অভিজাত।

মেকআপেও রয়েছে পরিমিতির ছাপ। নিখুঁত ফাউন্ডেশন, হালকা কনট্যুর, চোখে গাঢ় আই-মেকআপ এবং ঠোঁটে নরম রঙ সব মিলিয়ে মুখের অভিব্যক্তি হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত ও আত্মবিশ্বাসী।

চুলের পরিপাটি খোঁপা এই ক্লাসিক লুককে সম্পূর্ণ করেছে।

এই সাজের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চলার ভঙ্গি এবং আত্মবিশ্বাস। শাড়ির আঁচল বাতাসে দুলছে, যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এক আধুনিক নারীর দৃপ্ত পদচারণা। পোশাক এখানে শুধু শরীর ঢাকার মাধ্যম নয়; এটি হয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের ভাষা।

অভিনেত্রীর এই সাজ প্রমাণ করে সঠিক রঙ, নকশা, অলংকার ও উপস্থাপনার মাধ্যমে শাড়ি আজও বাংলার নারীর সৌন্দর্যের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকাশগুলোর একটি।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

