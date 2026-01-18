  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৮ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
এবার অবাধ, স্বাধীন-নিরপেক্ষ ভোট হবে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম বলেন, এবার অবাধ, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভোট হবে। প্রশাসন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে দায়িত্ব পালন করবে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টায় নাটোর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে আসন্ন সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটারদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে ভোটের গাড়ির কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

নুরজাহান বেগম বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে ও পুলিশের কাছে সিসি ক্যামেরা থাকবে। কেউ ভোট বাক্স দখল বা কোনো অনিয়ম করতে চাইলে তা ধরা পড়বে। পেশিশক্তির দিন শেষ, এবার উৎসবমুখর ও নির্বিঘ্ন পরিবেশে ভোট হবে।

স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বলেন, আমারা এমন একটা দেশ চাই, যেখানে আমাদের ছেলে-মেয়েরা নিরাপদে স্কুল-কলেজে যেতে পারবে। তাদের মেধা অনুযায়ী চাকরি পাবে। কোনো রকমের দুর্নীতি বা চাঁদাবাজি থাকবে না। অর্থাৎ আমাদের সমাজে এখন যা হচ্ছে, এগুলো হবে না।

নারীদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো আশানুরূপ নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নারীদের সংখ্যা খুবই কম। এই বৈষম্য দূর করে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আমাদের একমত হতে হবে।

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সরকার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে উল্লেখ করে ভোটারদের উদ্দেশে উপদেষ্টা বলেন, যিনি ভোট চাইতে আসবেন, তাকে জিজ্ঞেস করবেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান নিয়ে তার পরিকল্পনা কী। জনগণ বুঝে-শুনে তাদের রায় দেবেন।

এদিন নাটোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গণভোট নিয়ে জেলার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন নুরজাহান বেগম। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব সাইদুর রহমান, নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার আবদুল ওয়াহাবসহ জেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

