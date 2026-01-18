  2. দেশজুড়ে

হত্যার হুমকি, ৩ মেয়েকে দেখে রাখতে বললেন মুফতি আমির হামজা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
হত্যার হুমকি, ৩ মেয়েকে দেখে রাখতে বললেন মুফতি আমির হামজা
মুফতি আমির হামজা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে প্রাণনাশের হুমকির কথা জানিয়েছেন কুষ্টিয়া সদর আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী ও ইসলামি বক্তা মুফতি আমির হামজা।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দেওয়া ওই ফেসবুক পোস্টে এক ঘণ্টায় ৬৩ হাজার লাইক ও প্রায় আট হাজার মানুষ কমেন্ট করেছেন।

এ বিষয়ে জানতে আমির হামজার ফোনে প্রথমে কল এবং পরে খুদে বার্তা দিলেও তিনি সাড়া দেননি।

ফেসবুক পোস্টে মুফতি আমির হামজা লিখেছেন, ‘একটু জানিয়ে রাখি। গতকাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে আমাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত ইনশাআল্লাহ। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইলো, আমার অনুপস্থিতিতে কুষ্টিয়াতে যেই ইনসাফ কায়েমের লড়াই আমরা শুরু করেছি, সেটা প্রতিষ্ঠিত কইরেন এবং আমার ৩ শিশু কন্যাসন্তানকে একটু দেখে রাইখেন।’

কুষ্টিয়া সদর আসনের জামায়াত প্রার্থী মুফতি আমির হামজার পুরোনো একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে তাকে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর নাম বিকৃত করে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। এ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

তবে হুমকির বিষয়ে আমির হামজা কুষ্টিয়া মডেল থানায় কোনো জিডি বা আইনগত সহায়তা এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

আল-মামুন সাগর/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।