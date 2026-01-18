রিজওয়ানা হাসান
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হলে পরিবর্তনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য ও সম্প্রচার এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে কোটা সংস্কার আন্দোলন রূপ নিয়েছিল গণঅভ্যুত্থানে। অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্যই ছিল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হবে গণভোটের ‘হ্যাঁ’ জয়ের মধ্য দিয়ে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রংপুর জেলা শিল্পকলা অডিটোরিয়ামে গণভোটের প্রচারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ সভায় যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘জাতীয় নির্বাচন এবং গণভোট—দুটোর জন্যই নির্বাচন কমিশন ও সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আপনারা দেখতে পারছেন, নির্বাচনের সবচেয়ে বড় স্টেকহোল্ডার যারা রাজনৈতিক দল এবং ভোটাররা—তারাও প্রস্তুত। ভোটাররা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে অনেক বছর পর ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। রাজনীতিবিদরাও প্রস্তুত, কারণ তারাও বহু বছর সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেননি।’
তিনি আরও বলেন, “জুলাই সনদে যে সুপারিশগুলো ছিল, সেগুলোই ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের সুপারিশ। তার ভিত্তিতে বড় দাগের যেসব সুপারিশ রয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা গণভোটে সেগুলোকে প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করেছি। যদি এই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়যুক্ত হয়, তাহলে জুলাই যে পরিবর্তনের স্বার্থে হয়েছিল, পরিবর্তনের লক্ষ্যে হয়েছিল এবং জুলাই-পরবর্তী সময়ে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তনের আশা জেগেছিল—তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হবে।”
পরে রংপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এসময় সংসদ নির্বাচনে গণভোটে হ্যাঁ-এর পক্ষে রায় দিতে সবাইকে সুচিন্তিত মত দেওয়ার আহ্বান জানান উপদেষ্টা।
সভায় রংপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল আহসানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার মো. শহিদুল ইসলাম, রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি মো. আমিনুল ইসলাম, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মো. মজিদ আলী, রংপুর বিভাগীয় তথ্য অফিসের পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল প্রমুখ।
দুদিনের সফরে নীলফামারী ও রংপুর জেলায় সফরে গেছেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
সফরসূচি অনুযায়ী, রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গণভোট কার্যক্রম ও মতবিনিময় সভা শেষে আজ রাতে সার্কিট হাউজে চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন উপদেষ্টা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় তিস্তা নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শন শেষে দুপুরে রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে গণভোট কার্যক্রমের র্যালিতে অংশ নেবেন সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
