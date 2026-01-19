নড়াইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত

নড়াইলে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত
নড়াইল সদর উপজেলায় ভ্যানে সঙ্গে মোটরসাইকেল সংঘর্ষে মেহেদী হাসান (১৭) নামে এক কিশোর নিহত হয়েছেন। এছাড়া ভ্যানে থাকা যাত্রী ইমরান হোসেন (২৪) নামে অপর এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নের এসএম সুলতান সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মেহেদী হাসান কালিয়া উপজেলার পেড়লী গ্রামের মনিরুজ্জামানের ছেলে। তিনি সদরের মহিষখোলা পুরাতন ফেরিঘাট এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। মেহেদী নড়াইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। আহত ভ্যানযাত্রী ইমরান হোসেন সদর উপজেলার ভদ্রবিলা গ্রামের ইমদাদুল খানের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার বিকেলের দিকে সদরের মহিষখোলার বাসা থেকে মেহেদী মোটরসাইকেল চালিয়ে তার মামা বাড়ি সদরের গোবরা এলাকায় যান। পরে সেখান থেকে সন্ধ্যায় নড়াইল শহরের দিকে ফিরেছিলেন। পথিমধ্যে নড়াইল এসএম সুলতান সেতু এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এসময় মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে মেহেদী এবং ভ্যানে থাকা ইমরান গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে নড়াইল জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে চিকিৎসক মেহদীকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত ইমরান হোসেনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নড়াইল সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওলি মিয়া বলেন, এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
হাফিজুল নিলু/এনএইচআর/এমএস