তারেক রহমানের চেহারার দিকে তাকালেই বুঝা যায় তিনি আমলদার মানুষ
জমিয়তে উলামা ইসলাম নেতা মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী বলেছেন, ভবিষ্যতে যিনি দেশের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন, তিনি তারেক রহমান। যিনি নির্বাসিত জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তিনি যেকোনো দাড়িওয়ালা-জুব্বাওয়ালা আলেমের চাইতে কোনো দিক থেকে কম নয়। তিনি আমলদার মানুষ, তার চেহারার দিকে তাকালেই বুঝা যায়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে ফতুল্লার বিলাসনগর এলাকার দারুসসুন্নাত ছালেহিয়া মোহেব্বীয়া দীনিয়া মাদরাসায় এক মতবিনিময়ে সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী বলেন, প্রার্থী হিসেবে ইলেকশন, ভোট এগুলো নিয়ে ২১ তারিখের পরে কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। ২১ তারিখের আগে ভোট চাওয়া যাবে না। এদিক-সেদিক কথা বললেই শোকজ দেওয়া হবে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘণ করা হবে। সুতরাং আমি একজন সু-নাগরিক হিসাবে যে আইন ও বিধানগুলো আছে সেগুলো মেনে চলবো, এটাই স্বাভাবিক। আমি আপনাদের কাছে ভোট না, দোয়া চাইতে এসেছি। দরবার শরিফের উসিলায়।
তিনি আরও বলেন, আমি আপনাদের কাছে দোয়া চাই, আল্লাহ শুধু এক মনিরকে নয়, নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি সংসদীয় আসনসহ দেশের অন্তত পক্ষে অর্ধেকের বেশি সিটে যেন সবাই মিলে আলেম-ওলামা ও ভালো মানুষকে বসাতে পারি। এই দেশ যেন পরিচালিত হয় কোরআন-পড়ুয়া, দ্বীনদারের মাধ্যমে।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জমিয়তে হিজবুল্লাহর নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি মো. হোসাইন বোখারী।
প্রসঙ্গত, এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা-সদর) আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের মনোনয়ন পেয়েছেন জমিয়তে উলামা ইসলামের নারায়ণগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী।
