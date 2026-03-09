চাঁপাইনবাবগঞ্জে সালিশি বৈঠকে প্রতিপক্ষের হামলা, বৃদ্ধ নিহত
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সালিশ বৈঠকে প্রতিপক্ষের হামলায় আনিসুর রহমান (৬৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন।
রোববার (৮ মার্চ) দিনগত রাত ১০টার দিবে শিবগঞ্জ পৌরসভার কোটবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আনিসুর রহমান উপজেলার দেওয়ান জাইগির গ্রামের মৃত জাফর আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার কোটবাজার এলাকায় প্রেমঘটিত একটি বিষয় নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশ বৈঠক বসে। বৈঠক চলাকালে এক পর্যায়ে ছেলে পক্ষের লোকজন উত্তেজিত হয়ে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা দিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা চালায়।
এ সময় আনিসুর রহমানকে এলোপাতাড়ি মারধর করে গুরুতর রক্তাক্ত করে। পরে স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে শিবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় আরও চারজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হুমায়ুন কবির জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
