  2. দেশজুড়ে

নওগাঁ-৪

আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় বিএনপি প্রার্থীকে শোকজ

নওগাঁ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারী টিপুকে ফের কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে কমিটির চেয়ারম্যান নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের (আত্রাই) বিচারক মো. শিমুল সরকার এ নোটিশ দেন।

নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কেনো তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, সে বিষয়ে আগামী ২২ জানুয়ারি নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কার্যালয়ে হাজির হয়ে তাকে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে।

এর আগেও ৭ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের আগে ভোটের প্রচারণার অভিযোগে ইকরামুল বারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ (শোকজ) দিয়েছিলো নির্বাচনী অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটি।

দ্বিতীয় দফায় পাঠানো এ কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে, ইকরামুল বারী নওগাঁ-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী। নির্বাচনি অনুসন্ধান কমিটির কাছে আসা অভিযোগ অনুযায়ী তিনি একটি প্রাইভেট কার গাড়ি ব্যবহার করছেন। ওই গাড়িতে ‘ধানের শীষে ভোট দিন’ নামক একটি পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও ইকরামুল বারীর ছবি ও ধানের শীষে ভোট দিন সম্বলিত ২০২৬ সালের ক্যালেন্ডার নির্বাচনি এলাকার ১৪টি ইউনিয়নের হাজারো দোকানে টানানো রয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে তার এসব কার্যকলাপ সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে ইকরামুল বারীর কাছে লিখিত জবাব চেয়ে নোটিশে আরও উল্লেখ করা হয়, ‘নির্বাচনি আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে আপনার (ইকরামুল বারী) বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে কেনো প্রতিবেদন পাঠানো হবে না কিংবা অপরাধ আমলে নিয়ে কেন বিচারকার্য সম্পন্ন করা হবে না- সে বিষয়ে আগামী ২২ জানুয়ারি বেলা ১১টা ৩০মিনিটে নওগাঁর সিভিল জজ আদালতের বিচারক মো. শিমুল সরকারের কার্যালয়ে সশরীরে অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।’

এ বিষয়ে কথা বলতে নওগাঁ-৪ আসনের বিএনপির প্রার্থী ডা. ইকরামুল বারীর মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। তাই তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আরমান হোসেন রুমন/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।